Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου η μαγεία της κεραμικής ζωντανεύει καθημερινά για μικρούς και μεγάλους
Στο χωριό Μαργαρίτες στο Ρέθυμνο, υπάρχει ένα εργαστήριο κεραμικής το οποίο αποτελεί έναν χώρο δημιουργίας το οποίο διατηρεί αναλλοίωτη την τέχνη του πηλού
Ο Μανώλης Δροσάκης ο οποίος είναι ο υπεύθυνος και κάνει τα μαθήματα, μίλησε αποκλειστικά στο DayNight.gr, για αυτή τη μοναδική εμπειρία αλλά και για τα σχολεία, τους συλλόγους και τους ανθρώπους που καθημερινά επισκέπτονται το εργαστήριο με σκοπό να βιώσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.
