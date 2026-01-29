Από το ταξί πρώτος στη Νομική Αθηνών: Ο Κρητικός με την ιστορική πρωτιά με βαθμό 9,8

Ο Κρητικός απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, Μάνος Γιαλιαδάκης, πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία που έχει καταγραφεί στο τμήμα εδώ και δεκαετίες. Με αφορμή την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση, συγχαίροντας τον ίδιο και την οικογένειά του.

