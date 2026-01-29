Από το ταξί πρώτος στη Νομική Αθηνών: Ο Κρητικός με την ιστορική πρωτιά με βαθμό 9,8
Ο Μάνος Γιαλιαδάκης ένας κρητικός φοιτητής κατάφερε να πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία στο τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών εδώ και χρόνια και δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου όπου και εργάστηκε ως οδηγός το καλοκαίρι.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Κρητικός απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, Μάνος Γιαλιαδάκης, πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία που έχει καταγραφεί στο τμήμα εδώ και δεκαετίες. Με αφορμή την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση, συγχαίροντας τον ίδιο και την οικογένειά του.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα
23:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (τελικό): Πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λιβαδειά: 15 αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικό
23:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγός για όλη την Κρήτη ο Δήμος Αγίου Βασιλείου
22:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Ρόμα: Μπλούζα «αθάνατοι» κράτησαν οι παίκτες των «πράσινων»
19:00 ∙ LIFESTYLE