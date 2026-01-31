Ρέθυμνο: Όταν η Πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων ήταν η «καρδιά» των συγκοινωνιών
Μια φωτογραφία – ντοκουμέντο έρχεται για να ξυπνήσει αναμνήσεις στους παλιούς Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες, δείχνοντας και στους νεότερους πως ήταν τότε τα πράγματα στο Ρέθυμνο.
Πως γίνεται όσα χρόνια και αν έχουν περάσει να παραμένει στο μεγαλύτερο σημείο της ίδια, να διατηρεί την ομορφιά της όλα αυτά τα χρόνια και να διατηρεί το αρχιτεκτονικό της στοιχείο σε όλο το μήκος της πόλης. Το Ρέθυμνο είναι το σημείο που είτε έχεις γεννηθεί εδώ, είτε έρθεις να το επισκεφτείς ως τουρίστας, δεν μπορείς να μην το ερωτευτείς.
