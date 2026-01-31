Ρέθυμνο: Όταν η Πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων ήταν η «καρδιά» των συγκοινωνιών

Μια φωτογραφία – ντοκουμέντο έρχεται για να ξυπνήσει αναμνήσεις στους παλιούς Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες, δείχνοντας και στους νεότερους πως ήταν τότε τα πράγματα στο Ρέθυμνο.

Newsbomb

Ρέθυμνο: Όταν η Πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων ήταν η «καρδιά» των συγκοινωνιών
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πως γίνεται όσα χρόνια και αν έχουν περάσει να παραμένει στο μεγαλύτερο σημείο της ίδια, να διατηρεί την ομορφιά της όλα αυτά τα χρόνια και να διατηρεί το αρχιτεκτονικό της στοιχείο σε όλο το μήκος της πόλης. Το Ρέθυμνο είναι το σημείο που είτε έχεις γεννηθεί εδώ, είτε έρθεις να το επισκεφτείς ως τουρίστας, δεν μπορείς να μην το ερωτευτείς.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

10:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία: Τοιχογραφία εκκλησίας παρουσιάζει την Μελόνι ως «άγγελο»

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Κατολίσθηση διακόπτει την κυκλοφορία στον δρόμο Πήδημα - Αρφαρά λόγω κακοκαιρίας

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Το υποβρύχιο megadron των ΗΠΑ που μπορεί να διασχίσει ωκεανούς χωρίς πλήρωμα

09:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Με κομμένη την ανάσα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο Κρητικό πιλότος που έγινε viral χάρη στις ξεκαρδιστικές ατάκες του

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Τρία φεγγάρια» εμφανίστηκαν στον ουρανό της Μόσχας - Το σπάνιο φαινόμενο της παρασελήνης

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξεκινούν γυμνάσια οι Φρουροί της Επανάστασης - Συζητάμε σοβαρά μαζί τους, λέει ο Τραμπ

09:35ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη ο Παναθηναϊκός AKTOR - «Τελικός» στον Άγιο Θωμά

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Επτά περιοχές σε red code - Μπαράζ κλήσεων στο 112

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Τορίνο: Αστυνομικός δέχτηκε επίθεση με σφυρί κατά την διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων με διαδηλωτές - Δείτε βίντεο

09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Ετοιμάζουμε ηλεκτρονική ψήφο σε ψηφιακά εκλογικά τμήματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του

09:17LIFESTYLE

Ο Φοίβος αποκαλύπτει την αδιανόητη φάρσα περιοδικού και την αγωγή με τη Δέσποινα Βανδή - «Μας έβγαλαν σατανιστές»

09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Ιστορικός τελικός μεταξύ Αλκαράθ και Τζόκοβιτς - Η ώρα και το κανάλι

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Μετά τις φωτογραφίες στα γόνατα, γυναίκα καταγγέλλει: «Με έστειλαν στη Βρετανία για επαφή μαζί του»

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού - Πώς λειτουργούν και πότε ξεκινούν

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Οι γονείς του Άλκη Καμπανού άναψαν κεράκι στη Τούμπα για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Επτά περιοχές σε red code - Μπαράζ κλήσεων στο 112

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Τρία φεγγάρια» εμφανίστηκαν στον ουρανό της Μόσχας - Το σπάνιο φαινόμενο της παρασελήνης

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Μετά τις φωτογραφίες στα γόνατα, γυναίκα καταγγέλλει: «Με έστειλαν στη Βρετανία για επαφή μαζί του»

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο Κρητικό πιλότος που έγινε viral χάρη στις ξεκαρδιστικές ατάκες του

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Τορίνο: Αστυνομικός δέχτηκε επίθεση με σφυρί κατά την διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων με διαδηλωτές - Δείτε βίντεο

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ