Ρέθυμνο: Όταν η Πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων ήταν η «καρδιά» των συγκοινωνιών

Πως γίνεται όσα χρόνια και αν έχουν περάσει να παραμένει στο μεγαλύτερο σημείο της ίδια, να διατηρεί την ομορφιά της όλα αυτά τα χρόνια και να διατηρεί το αρχιτεκτονικό της στοιχείο σε όλο το μήκος της πόλης. Το Ρέθυμνο είναι το σημείο που είτε έχεις γεννηθεί εδώ, είτε έρθεις να το επισκεφτείς ως τουρίστας, δεν μπορείς να μην το ερωτευτείς.

