NBA: Οι Ρόκετς «λύγισαν» τους Μάβερικς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς και τα highlights

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 111-107 και ισοφάρισαν τη σειρά των εντός πολιτείας αναμετρήσεων σε 2-2.

AP Photo/Eric Christian Smith
Πρωταγωνιστής για το Χιούστον ήταν ο Αμεν Τόμπσον με 21 πόντους, με τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ να προσθέτει 19, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν σημείωσε double-double με 14 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ο Τούρκος σέντερ πέτυχε και το καθοριστικό καλάθι στη ρακέτα 28,6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, δίνοντας προβάδισμα 109-107 στους Ρόκετς. Ακολούθησε χαμένο λέι απ του ρούκι των Μάβερικς, Κούπερ Φλαγκ, με τον Κέβιν Ντουράντ να βρίσκει τον Τάρι Ίσον (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ) για εύκολο κάρφωμα, που «κλείδωσε» τη νίκη 14,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Φλαγκ ξεχώρισε ξανά για το Ντάλας με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μπράντον Ουίλιαμς είχε 13 πόντους πριν αποχωρήσει στη δεύτερη περίοδο λόγω θλάσης.

Σε άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Σάρλοτ επικράτησε άνετα του Σαν Αντόνιο με 111-86, με τον Μπράντον Μίλερ να ηγείται επιθετικά με 26 πόντους. Ο Κόλιν Σέξτον πρόσθεσε 21 πόντους από τον πάγκο, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 16, ο Μάιλς Μπρίτζες 14 και οι Κον Κνούπελ και Μούσα Ντιαμπάτε σημείωσαν 13 και 12 πόντους αντίστοιχα, με τον τελευταίο να κάνει και double-double (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Για το Σαν Αντόνιο, ο Ντίλαν Χάρπερ ξεχώρισε με 20 πόντους από τον πάγκο, ενώ οι Στέφον Καστλ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 16 πόντους ο καθένας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σάρλοτ Χόρνετς - Σαν Αντόνιο Σπερς 111-106

Ιντιάνα Πέισερς - Ατλάντα Χοκς 129-124

Φιλαδέλφεια 76ερς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 124-114

Μέμφις Γκρίζλις - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-131

Μαϊάμι Χιτ - Σικάγο Μπουλς 118-125

Χιούστον Ρόκετς - Ντάλας Μάβερικς 111-107

