Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε «άνω κάτω» το Ιπποκράτειο και συνελήφθη
Aπείλησε και εξύβρισε γιατρό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη σε μια 39χρονη, η οποία επιτέθηκε σε γιατρό του Ιπποκρατείου, ενώ με τις φωνές της αναστάτωσε το νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 39χρονη αλλοδαπή το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1), απείλησε και εξύβρισε, σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονη γιατρό και στη συνέχεια συνελήφθη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε από φυσικά αίτια ή δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς;
10:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Γαύδος παραμένει αποκλεισμένη για 16η ημέρα
06:55 ∙ LIFESTYLE