Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε «άνω κάτω» το Ιπποκράτειο και συνελήφθη

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη σε μια 39χρονη, η οποία επιτέθηκε σε γιατρό του Ιπποκρατείου, ενώ με τις φωνές της αναστάτωσε το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 39χρονη αλλοδαπή το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1), απείλησε και εξύβρισε, σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονη γιατρό και στη συνέχεια συνελήφθη.