Ο Παναγιώτης Κρέτσης που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα και τον αδελφό του

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Στυλίδα και ολόκληρη τη Φθιώτιδα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Παναγιώτη Κρέτση, ενός νέου 33 ετών και δραστήριου αθλητή, ο οποίος κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ρουφ 80 και Εθνικού Γ.Σ.

Γέννημα-θρέμμα της Στυλίδας, ο Παναγιώτης είχε αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο μπάσκετ, που υπήρξε η μεγάλη του αγάπη, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα, αγωνιζόμενος για την ομάδα του Ρουφ. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν νέο με ήθος, καλοσύνη και θετική διάθεση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Η τραγωδία για την οικογένειά του είναι διπλή. Πριν από περίπου τρεισήμισι χρόνια, τον Ιούνιο του 2022, ο αδελφός του είχε χάσει τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη βιομηχανική ζώνη Στυλίδας, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με νταλίκα στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας. Επιπλέον, ο πατέρας του Παναγιώτη είχε αποβιώσει πριν από έναν χρόνο από καρδιακό επεισόδιο. Η οικογένεια βιώνει έτσι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια ένα ανείπωτο πλήγμα.

Ο Παναγιώτης Κρέτσης

Η κηδεία του Παναγιώτη δεν έχει οριστεί ακόμα, καθώς προηγείται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, συγκλονισμένος από το γεγονός, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Κρέτση σόκαρε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του. «Έφυγε ξαφνικά την ώρα που έκανε αυτό που αγαπούσε περισσότερο, το μπάσκετ», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τον Παναγιώτη «ένα παιδί με ήθος, χαμόγελο και αγάπη για τον αθλητισμό».

Ο Παναγιώτης Κρέτσης

ΕΣΚΑ: «Ο αθλητισμός θρηνεί ένα δικό του παιδί»

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ΕΣΚΑ, η οποία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, κάτι που έπραξε κι η ΕΟΚ, μετά τον αδόκητο χαμό του αθλητή του Ρουφ ’80.

Ο παίκτης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Εθνικό και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν αποφεύχθηκε το μοιραίο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ για τον Παναγιώτη Κρέτση

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:

Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2.

Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.

Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. «Καλό ταξίδι», Παναγιώτη».

