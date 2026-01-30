Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

Νέος κύκλος παραστάσεων στο Θέατρο Σημείο

Newsbomb

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τον πρώτο γύρο παραστάσεων, ο «Αμερικάνικος Βούβαλος» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Σημείο: ο Γιάννης Μπέζος επιμένει πάνω στο εμβληματικό έργο του David Mamet και κρατά τη σκηνή ως πεδίο σύγκρουσης, όπου το κέρδος γίνεται γλώσσα, η φιλία γίνεται διαπραγμάτευση και η εμπιστοσύνη διαλύεται σε δευτερόλεπτα. Σε ένα παλιατζίδικο της Αμερικής του ’70 τρεις άντρες στήνουν ένα «σχέδιο» που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά μέχρι να καταρρεύσει ξεγυμνώνει τα πάντα: ηθική διάβρωση, αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, μοναξιά, φόβο, ματαίωση, χειραγώγηση, βία — και μια υπόγεια, σχεδόν απρόθυμη ανάγκη για αγάπη.

17.jpg

Πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Νινιός που μετά την πολυσυζητημένη του ερμηνεία στο «Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα», εδώ ενσαρκώνει έναν ρόλο κυνικό και τρυφερό ταυτόχρονα, έναν ήρωα χαμένο στον λαβύρινθο των αντιφάσεών του. Δίπλα του, οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης συγκροτούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο σχέσεων, φόβου, ματαίωσης και «υπόγειας» αγάπης.

amerikanikosboybalos6.jpg

Το σημείωμα του Γιάννη Μπέζου για το έργο

«Η σκηνή του θεάτρου Σημείο μετατρέπεται σε ασφυκτικό πεδίο σύγκρουσης, όπου η φιλία, η επιθυμία και η προδοσία συνυπάρχουν στην πιο ωμή, αλλά και ευάλωτη εκδοχή τους.

24.jpg

Ένα εμβληματικό έργο που επανέρχεται για να μας υπενθυμίσει την θολότητα του αμερικανικού ονείρου. Τρεις άνθρωποι παγιδευμένοι σε ψευδαισθήσεις επιτυχίας. Η ακατάσχετη φλυαρία τους και η θορυβώδης συμπεριφορά τους, πολύ απλά, υπογραμμίζουν την ακινησία τους. Και για άλλη μια φορά υπάρχει "μία σπίθα τρεμόσβηστη - όπως λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης- να μας παρηγορήσει".

Η ευαισθησία, πάντα καλά κρυμμένη, αποκαλύπτεται έστω και καθυστερημένα.

3.jpg

Πενήντα χρόνια μετά την παρθενική του παρουσίαση, ο Αμερικάνικος Βούβαλος, είναι πεισματικά παρών».

25.jpg

Η υπόθεση του έργου

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα παλιατζίδικο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης τη δεκαετία του ’70. Ο ιδιοκτήτης, ο Ντον, ένας μικροέμπορος παλιατζήδων, νιώθει ότι εξαπατήθηκε όταν πούλησε κατά λάθος ένα σπάνιο και πολύτιμο συλλεκτικό νόμισμα — τον «Αμερικάνικο Βούβαλο» — σε εξευτελιστική τιμή.

26.jpg

Μαζί με τον νεαρό, σχεδόν αφελή προστατευόμενό του Μπομπ και τον οξύθυμο φίλο του Τιτς, καταστρώνει ένα σχέδιο για να διαρρήξουν το σπίτι του συλλέκτη και να πάρουν πίσω το νόμισμα.

7.jpg

Όμως το σχέδιο δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Στην πορεία προς την υλοποίησή του, αποκαλύπτεται η διαβρωτική δυναμική μεταξύ των τριών ανδρών. Οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης μετατρέπονται σε σχέσεις καχυποψίας, χειραγώγησης και βίας. Η επιθυμία για γρήγορο κέρδος, η απουσία εμπιστοσύνης, η αδυναμία επικοινωνίας, διαλύουν κάθε δεσμό.

10.jpg

Ένα έργο σπαρακτικά σύγχρονο

Ο Αμερικάνικος Βούβαλος που σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος είναι πολλά περισσότερα από μια πικρή κωμωδία. Είναι μια τομή στην καρδιά του αμερικανικού ονείρου. Ο Mamet, με φόντο την παρακμιακή Αμερική της δεκαετίας του ’70, μιλά για την καταρρέουσα εμπιστοσύνη, την ψευδαίσθηση του πλουτισμού, τη ματαίωση της ανδρικής ταυτότητας και την απουσία προτύπων.

amerikanikosboybalos7.jpg

Έργο σπαρακτικά σύγχρονο, όσο κι αν θέλουμε να το διαψεύσουμε, ένας καθρέφτης ενός κόσμου που καταρρέει εσωτερικά, όπου οι άνθρωποι αντικαθίστανται από την επιθυμία για επιτυχία, και τα συναισθήματα από την ανάγκη για επιβεβαίωση.

9.jpg

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνογραφος - Ενδυματολογος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Φωτιστκός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Διεύθυνση Παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου
Παραγωγή: Θεάτρου Τέχνη

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης

INFO

Θέατρο Σημείο: Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Δευτέρα 21:00
Τρίτη: 21.00

Τετάρτη: 20.00

Τιμές Εισιτηρίων:
18 & 20 ευρώ

Προπώληση:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/amerikanikos-boubalos/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ζημιές από την κακοκαιρία στα Βόρεια Τζουμέρκα – Σοβαρά προβλήματα στο Ματσούκι

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων από ΙΧ που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα

14:40LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Στάρμερ είδε την Απαγορευμένη Πόλη...σαν απλός τουρίστας - Η ιδιωτική ξενάγηση Τραμπ το 2017

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα φέτος οι αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga κατά της ICE: «Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο - Εύχομαι οι αρχηγοί να μας ακούν»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Ισραηλινών αξιωματικών του IDF: Περίπου 70.000 οι νεκροί στη Γάζα

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

14:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League!

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε μίνι μάρκετ - Συνελήφθη ο δράστης μετά από καταδίωξη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια στον μετανάστη που σκότωσε υπάλληλο ξενοδοχείου - Τη μαχαίρωσε με κατσαβίδι

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αλφειό ποταμό: Πάνω από δέκα νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κέβιν Γουόρς υποψήφιος του Τραμπ για την προεδρία της Fed - Ποιος είναι ο 55χρονος τραπεζίτης

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση αφορούσε έδαφος» λέει ο πρέσβης Νεζερίτης

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι σε Πούτιν: «Στη Μόσχα; Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ