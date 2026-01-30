Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

Μετά τον πρώτο γύρο παραστάσεων, ο «Αμερικάνικος Βούβαλος» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Σημείο: ο Γιάννης Μπέζος επιμένει πάνω στο εμβληματικό έργο του David Mamet και κρατά τη σκηνή ως πεδίο σύγκρουσης, όπου το κέρδος γίνεται γλώσσα, η φιλία γίνεται διαπραγμάτευση και η εμπιστοσύνη διαλύεται σε δευτερόλεπτα. Σε ένα παλιατζίδικο της Αμερικής του ’70 τρεις άντρες στήνουν ένα «σχέδιο» που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά μέχρι να καταρρεύσει ξεγυμνώνει τα πάντα: ηθική διάβρωση, αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, μοναξιά, φόβο, ματαίωση, χειραγώγηση, βία — και μια υπόγεια, σχεδόν απρόθυμη ανάγκη για αγάπη.

Πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Νινιός που μετά την πολυσυζητημένη του ερμηνεία στο «Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα», εδώ ενσαρκώνει έναν ρόλο κυνικό και τρυφερό ταυτόχρονα, έναν ήρωα χαμένο στον λαβύρινθο των αντιφάσεών του. Δίπλα του, οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης συγκροτούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο σχέσεων, φόβου, ματαίωσης και «υπόγειας» αγάπης.

Το σημείωμα του Γιάννη Μπέζου για το έργο

«Η σκηνή του θεάτρου Σημείο μετατρέπεται σε ασφυκτικό πεδίο σύγκρουσης, όπου η φιλία, η επιθυμία και η προδοσία συνυπάρχουν στην πιο ωμή, αλλά και ευάλωτη εκδοχή τους.

Ένα εμβληματικό έργο που επανέρχεται για να μας υπενθυμίσει την θολότητα του αμερικανικού ονείρου. Τρεις άνθρωποι παγιδευμένοι σε ψευδαισθήσεις επιτυχίας. Η ακατάσχετη φλυαρία τους και η θορυβώδης συμπεριφορά τους, πολύ απλά, υπογραμμίζουν την ακινησία τους. Και για άλλη μια φορά υπάρχει "μία σπίθα τρεμόσβηστη - όπως λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης- να μας παρηγορήσει".

Η ευαισθησία, πάντα καλά κρυμμένη, αποκαλύπτεται έστω και καθυστερημένα.

Πενήντα χρόνια μετά την παρθενική του παρουσίαση, ο Αμερικάνικος Βούβαλος, είναι πεισματικά παρών».

Η υπόθεση του έργου

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα παλιατζίδικο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης τη δεκαετία του ’70. Ο ιδιοκτήτης, ο Ντον, ένας μικροέμπορος παλιατζήδων, νιώθει ότι εξαπατήθηκε όταν πούλησε κατά λάθος ένα σπάνιο και πολύτιμο συλλεκτικό νόμισμα — τον «Αμερικάνικο Βούβαλο» — σε εξευτελιστική τιμή.

Μαζί με τον νεαρό, σχεδόν αφελή προστατευόμενό του Μπομπ και τον οξύθυμο φίλο του Τιτς, καταστρώνει ένα σχέδιο για να διαρρήξουν το σπίτι του συλλέκτη και να πάρουν πίσω το νόμισμα.

Όμως το σχέδιο δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Στην πορεία προς την υλοποίησή του, αποκαλύπτεται η διαβρωτική δυναμική μεταξύ των τριών ανδρών. Οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης μετατρέπονται σε σχέσεις καχυποψίας, χειραγώγησης και βίας. Η επιθυμία για γρήγορο κέρδος, η απουσία εμπιστοσύνης, η αδυναμία επικοινωνίας, διαλύουν κάθε δεσμό.

Ένα έργο σπαρακτικά σύγχρονο

Ο Αμερικάνικος Βούβαλος που σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος είναι πολλά περισσότερα από μια πικρή κωμωδία. Είναι μια τομή στην καρδιά του αμερικανικού ονείρου. Ο Mamet, με φόντο την παρακμιακή Αμερική της δεκαετίας του ’70, μιλά για την καταρρέουσα εμπιστοσύνη, την ψευδαίσθηση του πλουτισμού, τη ματαίωση της ανδρικής ταυτότητας και την απουσία προτύπων.

Έργο σπαρακτικά σύγχρονο, όσο κι αν θέλουμε να το διαψεύσουμε, ένας καθρέφτης ενός κόσμου που καταρρέει εσωτερικά, όπου οι άνθρωποι αντικαθίστανται από την επιθυμία για επιτυχία, και τα συναισθήματα από την ανάγκη για επιβεβαίωση.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνογραφος - Ενδυματολογος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Φωτιστκός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου

Παραγωγή: Θεάτρου Τέχνη

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης

INFO

Θέατρο Σημείο: Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα



Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Δευτέρα 21:00

Τρίτη: 21.00

Τετάρτη: 20.00



Τιμές Εισιτηρίων:

18 & 20 ευρώ



Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/amerikanikos-boubalos/

