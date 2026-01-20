Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» συνεχίζεται για 17η χρονιά στην Ελλάδα

Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει... πιο δολοφονική από ποτέ, από 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Γκλόρια

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» συνεχίζεται για 17η χρονιά στην Ελλάδα
Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η πανέξυπνη κωμωδία των Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς, συνεχίζεται για 17η χρονιά στην Ελλάδα!

Από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, το Θέατρο Γκλόρια φιλοξενεί —σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά και σε διασκευή του Θοδωρή Πετρόπουλου— την αγαπημένη διαδραστική, αλλοπρόσαλλη και απολαυστική κωμωδία, που απευθύνεται σε όσους λατρεύουν το χιούμορ, το μυστήριο και θέλουν να παίρνουν… την κατάσταση στα χέρια τους! Ας μην ξεχνάμε ότι στο «Σεσουάρ» ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το κοινό που συμμετέχει ενεργά ώστε να βρει τον δολοφόνο!

sesoyargiadolofonoys1.jpg

Ένα ψαλίδι, πολλές εκδοχές. Μία αλήθεια (απλώς κάθε βράδυ διαφορετική!).

Καθώς η υπόθεση εξελίσσεται, οι ύποπτοι που βρίσκονται επί σκηνής απευθύνονται όλο και περισσότερο στο κοινό, το προκαλούν να γίνει πιο παρατηρητικό, πιο καχύποπτο και να δει πίσω από τα φαινόμενα. Οι θεατές δεν παρακολουθούν απλώς την ιστορία, αλλά καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου;

sesoyargiadolofonoys2.jpg

Ο τσαχπίνης κομμωτής Τόνυ, η μεγαλοαστή κυρία Χατζηπατέρα, η ροζ τσιχλόφουσκα-βοηθός πιστολάκι Σόφη ή ο μυστηριώδης αντικέρ Λεωνίδας; Στο «Studio Antony» όλοι έχουν κάτι να κρύψουν.

sesoyargiadolofonoys3.jpg

Θα μπορούσε να είναι ο καθένας από αυτούς, καθώς ο αστυνόμος Σταύρος Σταυράκος θεωρεί ότι όλοι είναι ύποπτοι. Μαζί του —και όχι πάντα ιδιαίτερα βοηθητικός— ο πανέξυπνος (;) βοηθός του, ο Πανάγος.

antigonh-psyxramh.jpg

Υπόθεση

Η δράση εκτυλίσσεται στο κομμωτήριο «Studio Antony», επί της οδού Ιπποκράτους στην Αθήνα. Ξαφνικά η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, που ζει στον πάνω όροφο, βρίσκεται δολοφονημένη.

giannhs-latoysakhs.jpg

Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες του κομμωτηρίου μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αστυνομικών, οι οποίοι ζητούν την βοήθεια του κοινού για να λύσουν το μυστήριο.

sesoyargiadolofonoys4.jpg

Οι θεατές αποφασίζουν ποιος «κουρεύεται» στο τέλος.

dhmhtrhs-makalias.jpg

Το κοινό καλείται να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να βγάλει τη δική του ετυμηγορία.

xarhs-xiwths.jpg

Κάθε βράδυ ψηφίζεται ένας από τους τέσσερις υπόπτους ως ο επικρατέστερος δολοφόνος κι η παράσταση οδηγείται σε διαφορετικό φινάλε.

sesoyargiadolofonoys5.jpg

Ένα παγκόσμιο θεατρικό φαινόμενο

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» (Shear Madness) συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα και μακροβιότερα διαδραστικά θεατρικά έργα παγκοσμίως.

stratos-lykos.jpg

Έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και παρουσιαστεί σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, με περισσότερους από 8,2 εκατομμύρια θεατές διεθνώς.

zhshs-roympos.jpg

Η διαχρονική του επιτυχία και η μοναδική του σχέση με το κοινό το έχουν καθιερώσει ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς του διαδραστικού θεάτρου, με αναγνώριση και από το Βιβλίο Γκίνες για τη μακροβιότητά του.

a8hna-moystaka.jpg

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές

Κείμενο: Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς

Απόδοση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Διασκευή: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης-Δημήτρης Μακαλιάς

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Ο θίασος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Φωτογραφίες-Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Παίζουν: (Αλφαβητικά): Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.

Σε διπλή διανομή: Γιάννης Λατουσάκης, Αθηνά Μουστάκα

INFO

Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103600832

Πρεμιέρα: Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Ημέρες και Ώρες:

Τετάρτη & Κυριακή: 20.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 (από 7/2) & 21.00

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/sesouar-gia-dolofonous-1/

