Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της

Η χήρα του Στιβ Τζομπς, Λόρεν Πάουελ, έχει μειώσει την περιουσία της κατά περίπου 5 δισ. δολάρια, διοχετεύοντας την κληρονομιά σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως.

Η Λόρεν Πάουελ Τζομπς, χήρα του συνιδρυτή της Apple, βλέπει σταθερά το προσωπικό της κεφάλαιο να συρρικνώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς διαθέτει μεγάλα ποσά σε κοινωνικούς σκοπούς. Η μείωση υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος της κληρονομιάς που άφησε ο Στιβ Τζομπς όταν πέθανε το 2011, σε ηλικία 56 ετών.

