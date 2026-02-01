Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της
Η χήρα του Στιβ Τζομπς, Λόρεν Πάουελ, έχει μειώσει την περιουσία της κατά περίπου 5 δισ. δολάρια, διοχετεύοντας την κληρονομιά σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Λόρεν Πάουελ Τζομπς, χήρα του συνιδρυτή της Apple, βλέπει σταθερά το προσωπικό της κεφάλαιο να συρρικνώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς διαθέτει μεγάλα ποσά σε κοινωνικούς σκοπούς. Η μείωση υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος της κληρονομιάς που άφησε ο Στιβ Τζομπς όταν πέθανε το 2011, σε ηλικία 56 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Με κομμένη την ανάσα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
06:55 ∙ LIFESTYLE