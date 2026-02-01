Μεσσηνία: Κατολίσθηση διακόπτει την κυκλοφορία στον δρόμο Πήδημα - Αρφαρά λόγω κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία, με κύριο σημείο το δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πτώση φερτών υλικών και λάσπης έχει καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει διακοπεί από νωρίς το πρωί, περίπου από τις 6:00.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας επιχειρεί στο σημείο με ειδικά μηχανήματα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν σημειωθεί και σε αγροτικούς δρόμους της περιοχής, χωρίς όμως σοβαρά περιστατικά.

Η έντονη βροχόπτωση επηρεάζει ολόκληρη τη Μεσσηνία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι πολίτες υπενθυμίζεται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά μετά τις ειδοποιήσεις που εστάλησαν μέσω του 112 χθες το βράδυ.