Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική με βροχή και ανέμους

Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική με βροχή και πολύ δυνατό άνεμο.

Aπό νωρίς το πρωί της Κυριακής σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία καθώς ξεκίνησε το πρώτο κύμα επιδείνωσης του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας.

Η Αττική προστίθεται πλέον στο σκηνικό των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης της ΕΜΥ, ενώ η Πελοπόννησος και η Αρκαδία βρίσκονται ήδη στο πρώτο μέτωπο κακοκαιρίας. Αναμένεται προσωρινή ανάπαυλα πριν το δεύτερο κύμα, που από αργά το απόγευμα θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους.

Στην Αττική, η κακοκαιρία εκδηλώνεται σε δύο φάσεις: η πρώτη, που ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί, θα διαρκέσει έως τις 10:00, ενώ το απόγευμα και το βράδυ αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες. Ήδη καταγράφονται πάνω από 3,6 χιλιοστά βροχής την ώρα σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι και η Μαλακάσα, ενώ στα Βίλια και τον Ωρωπό ξεπεράστηκαν τα 20 χιλιοστά.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η Πιερία, η Ημαθία, η Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο. Οι προαναφερθείσες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας από χθες με μηνύματα 112. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Σε πολλές περιοχές τα έντονα φαινόμενα συνοδεύονται από ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η πορτοκαλί προειδοποίηση καλύπτει τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα, περιλαμβανομένων της Αττικής και της Εύβοιας, με τους πολίτες να καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

«Κόκκινος συναγερμός» σε 5 Περιφέρειες

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοπονήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Κυριακή, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Τη Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

αργά το βράδυ του Σαββάτου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τέθηκε σε κατάσταση red code.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

Ο καιρός την Κυριακή

Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά - ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην Μακεδονία, τη Θράκη και το εσωτερικό της Ηπείρου δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, τη Θεσσαλία τους 12 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα με χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 5 και 9 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, από νωρίς το πρωί, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως το απόγευμα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στην δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 15 με 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σε βορειοδυτικούς 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 τοπικά 7 ενισχυόμενοι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα σε 8 μποφόρ. Το βράδυ και από τα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

