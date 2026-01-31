Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και ισχυρούς ανέμους.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο από Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», αύριο Κυριακή, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, είχαν τεθεί σε «Red Code», και οι περιοχές:

• Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

• Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

• Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της επιφυλακής εστάλησαν και μηνύματα από το 112 όλες τις παραπάνω περιοχές,

Ειδικότερα στην Πελοπόννησο το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1-2-2026. Για το ίδιο διάστημα καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, ενώ από τις πρωινές ώρες έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής η προειδοποίηση απευθύνεται στους κατοίκους της Θεσσαλίας και των Σποράδων , καθώς και σε Πιερία και Ημαθία.

