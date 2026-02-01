Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω μέτρων ασφαλείας για τα Ίμια

Σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχει τεθεί από το πρωί η περιοχή του κέντρου της Αθήνας, καθώς από χθες πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τα γεγονότα των Ιμίων. Η Ελληνική Αστυνομία έχει αποφασίσει την απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία θα ισχύσει έως το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόζεται σταδιακά, ανάλογα με τα σημεία και τις συνθήκες στους δρόμους.

Η ζώνη απαγόρευσης καλύπτει κεντρικούς δρόμους και πλατείες, όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Σταδίου, Αμερικής και η Πλατεία Συντάγματος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, λόγω του κινδύνου σοβαρών επεισοδίων, της μεγάλης αναμενόμενης στα Ίμια.

Αναλυτικά, επηρεάζεται η κυκλοφορία στις οδούς:

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου

Λεωφ. Βασ. Σοφίας

Πλατεία Συντάγματος και περιβάλλον χώρος

Σταδίου

Αμερικής

Σκουφά

Λυκαβηττού

Οδός Φιλελλήνων

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας

Λεωφ. Βασ. Όλγας — έως Ρηγίλλης και γύρω περιοχές

Η περιοχή αυτή έχει οριστεί από την Αστυνομία ως ζώνη στην οποία απαγορεύονται οι υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις και οι μετακινήσεις οχημάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων και τυχόν συγκεντρώσεων ή αντιπαραθέσεων ομάδων.

Η κυκλοφορία οχημάτων διακόπτεται ή περιορίζεται σημαντικά σε αυτή την περιοχή, ενώ η πρόσβαση σε κεντρικούς άξονες και πλατείες δεν είναι ελεύθερη για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα - ειδικά από το ύψος της Ρηγίλλης και πέρα προς το κέντρο.

