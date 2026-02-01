Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω μέτρων ασφαλείας για τα Ίμια

Η Ελληνική Αστυνομία έχει αποφασίσει την απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων στο κέντρο, με ισχύ έως το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω μέτρων ασφαλείας για τα Ίμια
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχει τεθεί από το πρωί η περιοχή του κέντρου της Αθήνας, καθώς από χθες πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τα γεγονότα των Ιμίων. Η Ελληνική Αστυνομία έχει αποφασίσει την απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία θα ισχύσει έως το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόζεται σταδιακά, ανάλογα με τα σημεία και τις συνθήκες στους δρόμους.

Η ζώνη απαγόρευσης καλύπτει κεντρικούς δρόμους και πλατείες, όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Σταδίου, Αμερικής και η Πλατεία Συντάγματος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, λόγω του κινδύνου σοβαρών επεισοδίων, της μεγάλης αναμενόμενης στα Ίμια.

Αναλυτικά, επηρεάζεται η κυκλοφορία στις οδούς:

  • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου
  • Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας
  • Πλατεία Συντάγματος και περιβάλλον χώρος
  • Σταδίου
  • Αμερικής
  • Σκουφά
  • Λυκαβηττού
  • Οδός Φιλελλήνων
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας — έως Ρηγίλλης και γύρω περιοχές

Η περιοχή αυτή έχει οριστεί από την Αστυνομία ως ζώνη στην οποία απαγορεύονται οι υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις και οι μετακινήσεις οχημάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων και τυχόν συγκεντρώσεων ή αντιπαραθέσεων ομάδων.

Η κυκλοφορία οχημάτων διακόπτεται ή περιορίζεται σημαντικά σε αυτή την περιοχή, ενώ η πρόσβαση σε κεντρικούς άξονες και πλατείες δεν είναι ελεύθερη για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα - ειδικά από το ύψος της Ρηγίλλης και πέρα προς το κέντρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε από φυσικά αίτια ή δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς;

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Δύο μασκοφόροι ξήλωσαν τζαμαρία και λήστεψαν κοσμηματοπωλείο μέρα μεσημέρι - Δείτε βίντεο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης για το Μνημείο Πεσόντων στα Ίμια - Πορεία στο Πάρκο Ελευθερίας για τα Ίμια

11:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άλκης Καμπανός: Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του ανήμερα της «μαύρης» επετείου της δολοφονίας

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνελήφθησαν τρία άτομα που αγκάλιαζαν και έκλεβαν τα θύματα τους

11:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Αλ Αραμπί είπε «αντίο» στον Χάβι Ερνάντεθ που έρχεται στον Παναθηναϊκό

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: «Φέρε μου μπλουζάκι του Λαβρόφ και θα πάρεις τα κορίτσια», έλεγε ο Έπσταϊν στον Λάιτσακ - «Θα το κάνω», του απαντούσε ο τότε ΥΠΕΞ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική με βροχή και ανέμους

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Το χωριό των εθελοντών αιμοδοτών - «Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν αιμοδότη»

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Τούμπα οι «πράσινοι» - Φόρος τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε «άνω κάτω» το Ιπποκράτειο και συνελήφθη

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαροί πέταξαν και ποδοπάτησαν προϊόντα «Βιολάντα» σε σούπερ μάρκετ - Τρικάκια και συνθήματα

10:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Ρόκετς «λύγισαν» τους Μάβερικς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς και τα highlights

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η Γαύδος παραμένει αποκλεισμένη για 16η ημέρα

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

10:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία: Τοιχογραφία εκκλησίας παρουσιάζει την Μελόνι ως «άγγελο»

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Κατολίσθηση διακόπτει την κυκλοφορία στον δρόμο Πήδημα - Αρφαρά λόγω κακοκαιρίας

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική με βροχή και ανέμους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε «άνω κάτω» το Ιπποκράτειο και συνελήφθη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Τούμπα οι «πράσινοι» - Φόρος τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεαροί πέταξαν και ποδοπάτησαν προϊόντα «Βιολάντα» σε σούπερ μάρκετ - Τρικάκια και συνθήματα

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Τορίνο: Αστυνομικός δέχτηκε επίθεση με σφυρί κατά την διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων με διαδηλωτές - Δείτε βίντεο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης για το Μνημείο Πεσόντων στα Ίμια - Πορεία στο Πάρκο Ελευθερίας για τα Ίμια

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Τρία φεγγάρια» εμφανίστηκαν στον ουρανό της Μόσχας - Το σπάνιο φαινόμενο της παρασελήνης

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο Κρητικό πιλότος που έγινε viral χάρη στις ξεκαρδιστικές ατάκες του

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: «Φέρε μου μπλουζάκι του Λαβρόφ και θα πάρεις τα κορίτσια», έλεγε ο Έπσταϊν στον Λάιτσακ - «Θα το κάνω», του απαντούσε ο τότε ΥΠΕΞ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ