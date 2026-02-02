Κρήτη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια 16χρονο στον Άγιο Νικόλαο – Τέσσερις συλλήψεις

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε περιοχή του Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, όταν δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (31/01), όταν ένας 15χρονος με έναν 16χρονο, την ώρα που βρίσκονταν σε κεντρικό σημείο της πόλης, διαπληκτίστηκαν με 16χρονο.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις, με τους δύο ανήλικους να επιτίθενται και να χτυπούν τον 16χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, που προχώρησε στην άμεση σύλληψη των δύο ανηλίκων, ενώ, πέρασε χειροπέδες και σε δύο γονείς για παραμέληση ανηλίκων.

Οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται για επίθεση και για πρόκληση σωματικής βλάβης εις βάρος ανηλίκου.