Ομόνοια: 38χρονος συνελήφθη με το «σιρόπι του βιασμού» που προκαλεί απώλεια συνείδησης

«Λαβράκι» έβγαλε ο τυχαίος έλεγχος των αστυνομικών της Αμεσης Δράσης στην Ομόνοια, καθώς εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 38χρονος που είχε στην κατοχή του την επικίνδυνη ναρκωτική ουσία GHB.

Γνωστή και ως «σιρόπι του βιασμού» η προαναφερθείσα ουσία, αρχικά άρχισε να κυκλοφορεί στις πιάτσες των bodybuilders, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν μετά την προπόνηση γιατί θεωρείτο ότι βοηθούσε στην ανάπτυξη των μυών. Ωστόσο, το ναρκωτικό GHB κατέληξε να χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συχνά αναφέρεται ως «το χάπι του βιασμού», γιατί η δράση του κάνει τους χρήστες να εισέρχονται σε μια κατάσταση αναισθησίας και διαταραγμένης μνήμης.

Σε ό,τι αφορά στον συλληφθέντα, η ναρκωτική ουσία που βρέθηκε πάνω του ήταν βάρους 106 γραμμαρίων. Εξάλλου, πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί των εξαρτησιογόνων κι ακολούθως τον οδήγησαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

