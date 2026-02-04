Αγία Παρασκευή: Ήρθαν αντιμέτωποι με κουκουλοφόρους -Τους έδεσαν και αποκόμισαν λεία 100.000 ευρώ

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ζευγάρι μεσηλίκων την Αγία Παρασκευή, καθώς ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους, τούς έδεσαν με χειροπέδες κι άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα.

Οι τέσσερις κουκουλοφόροι, γνώριζαν προφανώς ότι υπήρχαν μετρητά και τιμαλφή στο σπίτι και η λεία τους αποδείχθηκε πολύ μεγάλη. Ειδικότερα, οι δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μιλούσαν σπαστά ελληνικά, μπήκαν στη μονοκατοικία από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού. Αφού τους ακινητοποίησαν, απειλώντας τους με ένα ρόπαλο και ένα κατσαβίδι, τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με χειροπέδες και έκαναν άνω κάτω τα δωμάτια του σπιτιού, αναζητώντας χρήματα και χρυσαφικά.

Κατάφεραν να εντοπίσουν 65.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας 32.000 ευρώ, τα οποία έβαλαν σε μια τσάντα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα διαφυγής κι εξαφανίστηκαν. Πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους ενέργεια, ο 62χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού κατάφερε να λυθεί και να καλέσει τις Αρχές, ωστόσο, τα πληρώματα της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι αναζητούνται.