Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι προκαλεί στην υγεία μας η παρακολούθηση σημαντικών αγώνων

Η παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή αγώνων, όπως το Super Bowl, ένας τελικός Κυπέλλου, ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι τύπου Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αποτελεί για εκατομμύρια φιλάθλους μια ιεροτελεστία γεμάτη ένταση, προσμονή και συναισθηματικές εξάρσεις.

Φωνές, πανηγυρισμοί, απογοήτευση, αλκοόλ και αγωνία συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που κάνει τον αγώνα αξέχαστο. Ωστόσο, πίσω από το θέαμα και τη διασκέδαση, η επιστήμη προειδοποιεί ότι τέτοιου μεγέθους αθλητικά γεγονότα μπορεί να έχουν και λιγότερο ευχάριστες επιπτώσεις στην υγεία.

