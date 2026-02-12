Βίντεο-ντοκουμέντο από την καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2) στις 18.20 στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αχαρνών.

Η καταδίωξη είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού και τη σύλληψη του δράστη. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Τροχαίας Αττικής, έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός της ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Τον καταδίωξαν όμως δικυκλιστές της Ομάδας και, 700 μέτρα πιο κάτω, στην διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου κατάφεραν, με την συνδρομή περιπολικού, να τον εγκλωβίσουν.

Ο νεαρός όμως και πάλι έκανε έναν ελιγμό και έπεσε πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής του φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας η εκπομπή Live News.

Δείτε το βίντεο

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ημεδαπός, γεννηθείς το 2010, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί την περασμένη Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2026, από την περιοχή των Εξαρχείων.

