Κρήτη: Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» θερμοκήπια στην Ιεράπετρα

Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου θερμοκήπια στην Ιεράπετρα της Κρήτης, προξενώντας ζημιές κυρίως σε θερμοκήπια, την ώρα που η παραγωγή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Εντονότερα ήταν τα προβλήματα στις περιοχές του Αγίου Ανδρέα και των Λιβαδίων, στα ανατολικά της Ιεράπετρας. Μάλιστα στο πέρασμά του ο ανεμοστρόβιλος έπληξε τουλάχιστον δύο θερμοκήπια καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς, ενώ προκάλεσε και ζημιές σε τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε φάση εργασιών συντήρησης αλλά και διακοπή ρεύματος.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του δήμου, εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών ενώ οι πληγέντες παραγωγοί καταγράφουν τις απώλειες που υπέστησαν, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.