Θεσσαλονίκη: Επείγουσα διακομιδή διασωληνωμένου παιδιού μεταξύ νοσοκομείων - Βίντεο
Το αγοράκι ηλικίας τριών μηνών υπέστη ανακοπή όσο νοσηλευόταν στο «Γεννηματάς»
Σε συναγερμό βρέθηκαν οι υγειονομικές και αστυνομικές αρχές της πόλης το απόγευμα της Παρασκευής (13/02) στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας επείγουσας διακομιδής βρέφος, μόλις τριών μηνών, από το νοσοκομείο Γεννηματάς στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
Ένα αγοράκι, ηλικίας τριών μηνών, υπέστη ανακοπή όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στο κέντρο της πόλης. Έγινε επιτυχής ανάταξη, με την κατάστασή του ωστόσο να χρήζει άμεσης μεταφοράς στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
Μάλιστα στήθηκε γέφυρα ζωής για τη μεταφορά του από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, στην οποία συμμετείχε και η ΕΛΑΣ.
