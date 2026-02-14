Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό

Ακρωτηριάστηκε η 52χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σε τροχαίο το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γιόφυρο, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η κατάσταση της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι γιατροί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του κάτω άκρου της, προκειμένου να της σώσουν τη ζωή.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την πεζή και την εγκλώβισε. Η 52χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο για ορθοπεδική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κατά την ιατρική αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι το τραύμα στο δεξί της πόδι ήταν εξαιρετικά βαρύ και μη αναστρέψιμο. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι ο ακρωτηριασμός στο μέσο του μηρού ήταν η μοναδική λύση για να διασφαλιστεί η ζωή της.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη και υπό καταστολή. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή.

