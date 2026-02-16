Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 π.μ. της Δευτέρας (16/2) σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα η ληστεία έλαβε χώρα στο σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη επί της Θηβών στον αριθμό 119 στην Παλιά Κοκκινιά.

Άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κι υπό την απειλή όπλου εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ, απείλησε την ταμεία, πήρε τις εισπράξεις και διέφυγε πεζός.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.