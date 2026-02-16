Μενδώνη για Αρβελέρ: «Στις δύσκολες ώρες του Υπουργείου Πολιτισμού, στάθηκε πάντα αρωγός»

«Ο μακρύς και άκρως δημιουργικός βίος της, καθιστά την απώλειά της ακόμα μεγαλύτερη», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού

Newsbomb

Μενδώνη για Αρβελέρ: «Στις δύσκολες ώρες του Υπουργείου Πολιτισμού, στάθηκε πάντα αρωγός»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δικό της μήνυμα για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ έστειλε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Σε δήλωσή της η κυρία Μενδώνη έκανε αναφορά τόσο στο ιστορικό έργο της σπουδαίας ακαδημαϊκού όσο και στη πολύτιμη συμβολή της στο υπουργείο Πολιτισμού, στις δύσκολες περιόδους.

Ολόκληρη η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:


«Με οδύνη και άφατη συγκίνηση πληροφορήθηκα την απώλεια της Ελένης Αρβελέρ μιας μεγάλης Ελληνίδας, στο έργο της οποίας οφείλουμε τη σύνδεση του Βυζαντίου με την Αρχαία και Νεότερη ελληνική ιστορία. Μιας διανοούμενης με καίρια επίδραση στην επιστήμη και στα δημόσια πράγματα. Μιας από τις μεγαλύτερες και ολοκληρωμένες φυσιογνωμίες της σύγχρονης Ελλάδας. Ο μακρύς και άκρως δημιουργικός βίος της, καθιστά την απώλειά της ακόμα μεγαλύτερη. Σημείο αναφοράς της αποτελούν οι εξέχουσες μελέτες της «Το Βυζάντιο και η θάλασσα» και η «Πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας».

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 2.500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ <br><br>

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ / INTIME NEWS

Είναι το συγγραφικό της έργο που σε ευρωπαϊκή κλίμακα ανανοηματοδότησε το Βυζάντιο ως τον συνδετικό κρίκο μεταξύ αρχαιότητας και νεοελληνικών χρόνων, συντελώντας ουσιαστικά στην αναζωογόνηση των Βυζαντινών σπουδών στη Δύση.

Στο πρόσωπό της συνυπήρξαν η εμβριθής ιστορικός που άνοιξε νέους δρόμους στην πρόσληψη του Βυζαντινού κόσμου και του πολιτισμού του, η δημόσια διανοούμενη με την καυστική αλλά πάντα απόλυτα δίκαιη παρέμβαση, η κορυφαία δημόσια λειτουργός, που αναδείχθηκε αντιπρύτανης και πρύτανης της Σορβόννης και της Ακαδημίας του Παρισιού και πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ζορζ Πομπιντού.

Από το 1999, η στενή μου συνεργασία με την Ελένη Αρβελέρ, σε διάφορες θέσεις τις οποίες κατείχε ήταν μία όαση. Ως Πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου με την εξαιρετική και ευρεία καλλιέργειά της και με τη στενή της συνεργασία με τον Νίκο Κούρκουλο, έδωσαν στο Εθνικό Θέατρο τη διεθνή αναγνώρισή του.

Οι συζητήσεις μας που αφορούσαν στη διεθνή πολιτιστική παρουσία της Ελλάδος και στην εξωστρέφειά της ήταν δημιουργικές και γόνιμες και πάντα ένα μάθημα για εμένα. Στις δύσκολές μας ώρες στο Υπουργείο Πολιτισμού, στάθηκε πάντα αρωγός. Θα μας λείψει… Στην κόρη της, στην εγγονή της, στους πολλούς μαθητές και φίλους της, εδώ και στη Γαλλία, τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Πρώην εθελοντής καταγγέλλει στοχοποίηση για διαφορετικές απόψεις

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Το μήνυμα που διαβάστηκε από ένα μικρό κορίτσι και συγκίνησε όλο το Ρέθυμνο

22:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάτα: Ηλικιωμένος με καραμπίνα πυροβόλησε και ταμπουρώθηκε σπίτι του - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση με διαπραγματευτή

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο Βούλγαρος βαρυποινίτης για τη δολοφονία

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε διαρροή υγραερίου στην βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά - Θα παραμείνει κλειστή τις επόμενες ημέρες

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για πλωτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσωσε άνδρα στην Ιστιαία: «Η διακομιδή ήταν 40 λεπτά»

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Ουγγαρία τροφοδοτεί την «πολεμική μηχανή» του Κρεμλίνου, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αχαΐα: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη για Αρβελέρ: «Στις δύσκολες ώρες του Υπουργείου Πολιτισμού, στάθηκε πάντα αρωγός»

21:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Αρβελέρ: «Χάνω μια ξεχωριστή φίλη και πολύτιμη σύμβουλο»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Διατάχθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου - Εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση δέντρου σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά - Φωτογραφίες

21:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:16LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα κόμματος ο Τσίπρας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα»

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: «Να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάτα: Ηλικιωμένος με καραμπίνα πυροβόλησε και ταμπουρώθηκε σπίτι του - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση με διαπραγματευτή

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδελφές - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Χατζηδάκη για τα δημοσιεύματα που τον φέρουν να γευμάτισε το 2014 με συνεργάτη του Επστάιν

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία στα ταξί από την Τρίτη - Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αχαΐα: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο

21:16LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε διαρροή υγραερίου στην βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά - Θα παραμείνει κλειστή τις επόμενες ημέρες

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Διατάχθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου - Εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

18:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Με δύο σφαίρες στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο Έλληνας ισοβίτης - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο δράστης

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ -πιθανόν- ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ