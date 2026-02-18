Πολεμική Αεροπορία: Πρόσκληση κατάταξης για την 2026 Α΄ ΕΣΣΟ – Ποιοι καλούνται και πότε

Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2026 Α΄/ΕΣΣΟ οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στον κλάδο, είναι σωματικής κατηγορίας Ι/1 έως και Ι/4 και ανήκουν στις κλάσεις 2003 έως και 2028 (γεννημένοι από το 1982 έως και το 2007).

1. Με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2026 Α΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) των κλάσεων 2003 έως και 2028 (γεννημένοι το 1982 έως και το 2007) και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Τους στρατεύσιμους που οι λόγοι υποχρέωσης για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Αυγούστου 2025 έως και 31 Οκτωβρίου 2025 και μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στην Πολεμική Αεροπορία από οποιονδήποτε κλάδο, καθώς και όσους έχουν προϋπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία τουλάχιστον 1 ημέρας, σύμφωνα με τα άρθρα 180 παρ.3β και 4 και 242 παρ.4 του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

β. Τους στρατεύσιμους που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Νοεμβρίου 2025 έως και 31 Ιανουαρίου 2026 και έχουν προϋπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία τουλάχιστον 1 ημέρας, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ.4β του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

γ. Τους στρατευσίμους και ανυπότακτους που δεν κατατάχθηκαν με προηγούμενη ΕΣΣΟ και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχουν υποχρέωση για κατάταξη με την επόμενη ΕΣΣΟ.

Κατάταξη Στρατευσίμων

2. Από τους ανωτέρω της παρ. 1α υποχρεούνται να καταταγούν στο ΚΕΤΘ (Αυλώνα):

α. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

β. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, κατά τα ισχύοντα.

γ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το άρθρο 210 παρ.8 του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

δ. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν αίτηση να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

ε. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι:

(1) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2025 Γ΄/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

(2) Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2025 Γ΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2026 Α΄/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

(3) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2025 Δ΄/ΕΣΣΟ και τη διέκοψαν, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

στ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους θα απορριφθεί από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 6 του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

ζ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι του άρθρου 242 παρ. 16 του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει που επιθυμούν να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/09-06-16 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους» (Β΄ 1798), όπως ισχύει, από την 28η Φεβρουαρίου 2026 έως και την προηγούμενη της πρώτης ημέρας κατάταξης της 2026 Β΄/ΕΣΣΟ.

η. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 10 του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

θ. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της Διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα ενταχθούν στην 2026 Α΄/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ).

3. Από τους ανωτέρω παρ. 1 υποχρεούνται να καταταγούν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (Αθήνα):

α. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1β και 1γ της παρούσας.

β. Όσοι έχουν προϋπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία τουλάχιστον 1 ημέρας, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ.4β του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

γ. Όσοι δεν δύναται να κριθούν από τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 5265/26 «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3), όπως ισχύει.

4. Όσοι από τους καλούμενους με την παράγραφο 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους δυνάμει της παρούσας.

5. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 24η Φεβρουαρίου 2026, για τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών της παραγράφου 3.

β. Η 26η Φεβρουαρίου 2026, για τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών των παραγράφων 2 και

6. Οι καλούμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν το αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας… και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48), όπως ισχύει.

7. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα του ανωτέρω τεστ δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους.

8. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝΞΔ6-ΗΑΑ.