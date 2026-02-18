Φυλακές Τρικάλων: Εντοπίστηκε νεκρός κρατούμενος

Νεκρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πρωίνης καταμέτρησης ένας κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων.

Όπως αναφέρει το trikalanews.gr, άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρείο του καταστήματος κράτησης και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από τις οποίες και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, ενώ διατάχθηκε και η προβλεπόμενη διοικητική διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης