Φυλακές Τρικάλων: Εντοπίστηκε νεκρός κρατούμενος
Ο κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια της πρωινής καταμέτρησης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πρωίνης καταμέτρησης ένας κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων.
Όπως αναφέρει το trikalanews.gr, άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρείο του καταστήματος κράτησης και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από τις οποίες και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, ενώ διατάχθηκε και η προβλεπόμενη διοικητική διερεύνηση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ LIFESTYLE
«Ράβε-ξήλωνε» η απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Ποια εκπομπή αλλάζει ώρα
15:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League, ΠΑΟΚ - Θέλτα, Ζαφείρης: «Ανυπομονούσα να έρθω στον ΠΑΟΚ»
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ