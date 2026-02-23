Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μενίδι - Ζημιές και σε αυτοκίνητο
Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα νωρίς το πρωί λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στο Μενίδι.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Μενιδίου, στον δήμο Αχαρνών Αττικής, στη συμβολή των οδών Αγίου Διονυσίου και Πολυλά.
Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καταγράφηκε στις 08:00 το πρωί και στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ κάηκε και ένα αυτοκίνητο.
Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μενίδι - Ζημιές και σε αυτοκίνητο
