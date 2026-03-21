Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή

Το «φως» της δημοσιότητας βλέπει νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε αστυνομικός μπροστά από τη Βουλή.

Στο απόσπασμα που εξασφάλισε το Mega καταγράφονται καρέ καρέ τα δραματικά λεπτά μετά το τροχαίο που οδήγησε στον θάνατο 63χρονο οδηγό μηχανής.

Όπως φαίνεται, οι οδηγοί που έχουν δει το σοκαριστικό δυστύχημα αφήνουν τα οχήματά τους στην δεξιά πλευρά του δρόμου, κατεβαίνουν. Ένας καλεί σε βοήθεια και δεύτερος προσπαθεί να σταματήσει τους διερχόμενους.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας πλησιάζει τον 63χρονο, σκύβει από πάνω του και προσπαθεί να δει αν έχει της αισθήσεις του. Την ίδια ώρα, κάποιοι σηκώνουν και απομακρύνουν τη μηχανή του αστυνομικού.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν έξω από τη Βουλή προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα εμφανίζεται το πρώτο ασθενοφόρο και παραλαμβάνει τον 63χρονο.

Ο αστυνομικός παραμένει στο οδόστρωμα, έχοντας τις αισθήσεις του, με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ένα τέταρτο αργότερα φτάνει ένα ακόμη ασθενοφόρο.

Στο σημείο πλέον βρίσκονται δύο περιπολικά και ένα όχημα από το ανακριτικό της Τροχαίας.

Ο αστυνομικός παραλαμβάνεται από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται τραυματισμένος στο 401.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και προφυλακίστηκε.

