Τροχαίο στο Αγρίνιο: Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ - Εκσφενδονίστηκε σε χωράφι ο οδηγός του δίκυκλου
Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ο οδηγός της μοτοσικλέτας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, το πρωί του Σαββάτου (21/3) στον Άγιο Ιωάννη Ρηγανά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας να εκσφενδονιστεί σε παρακείμενο χωράφι.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Τα αίτια του τροχαίο ατυχήματος διερευνά η Τροχαίο Αγρινίου.
Διαβάστε επίσης
