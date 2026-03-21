Βέροια: «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και χτύπησε του κεφάλι του», λέει ο πατέρας του 7χρονου

Ο ανήλικος εντοπίστηκε αναίσθητος από διερχόμενο πολίτη και βρέθηκε αρχικά από ένα ξένο παιδί, με άμεση κινητοποίηση των γονέων και του ΕΚΑΒ

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα 7χρονο αγόρι στη Βέροια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από πτώση κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά.
  • Το παιδί έπαιζε κρυφτό με τον αδερφό του και έναν φίλο, απομακρύνθηκε για να τους βρει, σκοντάφτοντας σε κλαδί και χτυπώντας το κεφάλι του σε τσιμεντένια επιφάνεια.
  • Το αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για χειρουργική επέμβαση, πριν εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου.
  • Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του παιδιού, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.
Snapshot powered by AI

Ένα επτάχρονο αγόρι από τη Βέροια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν έπεσε και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το παιδί, ενώ έπαιζε κρυφτό με τον αδερφό του και έναν φίλο τους σε χώρο κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά στη Βέροια, απομακρύνθηκε για να τους βρει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε τσιμεντένια επιφάνεια, αφού σκοντάφτοντας σε κλαδί ή ξύλο, έχασε την ισορροπία του.

«Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει, κάπου σε ένα σημείο σκόνταψε έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Εκείνη την ώρα ήταν μόνος του, ξεκίνησαν να παίζουν με τον αδερφό του και έναν φίλο του κρυφτό, κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και πήγε το παιδί να τους ψάξει. Βράδυ ήταν σκοτάδι είχε, εκεί που πήγε να τους ψάξει σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο», ανέφερε ο πατέρας του 7χρονου στο Thestival.

«Τώρα είναι κρίσιμα, το παιδάκι είναι στην Εντατική, το παιδί το βρήκε ένα άλλο παιδάκι άσχετο και μετά πήγαν και οι γονείς αυτού του παιδιού και το βρήκαν» πρόσθεσε ο ίδιος.

Αρχικά, το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του. Εξαιτίας των βαριών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Μετά τη χειρουργική φροντίδα, το παιδί μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 7χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής σε πρανές μεταξύ της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής και του παρακείμενου πάρκου από έναν διερχόμενο πολίτη. Η μητέρα του βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και ενημερώθηκε αμέσως, ενώ ακολούθησε άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με δηλώσεις του πατέρα του παιδιού, το παιδί βρέθηκε αρχικά από ένα ξένο παιδί, ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι γονείς του.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του 7χρονου, που δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ξηλώθηκαν καλώδια 810 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Φυλακές Αλκατράζ: 63 χρόνια από το «φινάλε» - Οι διάσημοι κρατούμενοι, η μοναδική επιτυχημένη απόδραση και το «καψόνι» με τα ζεστά ντουζ

14:54ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου 2026: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη - Τι ισχύει με τα φορτηγά

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έριξε τη «βόμβα» ο Πολάκης - Καταθέτει ξεχωριστό κείμενο στην ΚΕ - Ζητάει σαφές χρονοδιάγραμμα 2 μηνών για τις συνεργασίες

14:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός με ΑΕΛ οι Ρέτσος, Έσε και Ορτέγκα – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δημιουργήσαμε προηγούμενο» είπε ο Μητσοτάκης στους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον αθλητισμό: Νεκρός στα 27 του Ολυμπιονίκης του διάθλου

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Αυτή είναι η 24χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - «Ο ένας χτύπησε τον άλλον», είπε o δράστης

14:14ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Η Βρετανία δεν έδωσε άδεια για εκτέλεση αποστολών κρούσης από τη βάση στο Ακρωτήρι

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ αρχίζουν και χάνουν τον έλεγχο του πολέμου του Ιράν

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: «Ο κόσμος έχασε έναν θρύλο, αλλά εγώ έχασα τον παππού μου», λέει η εγγονή του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Akylas Στον Μητροπολιτικό Ναό του Όσλο - Θερμή υποδοχή από την ομογένεια στο πλαίσιο του promo tour για τη Eurovision

13:57ΥΓΕΙΑ

Το μυστήριο του χρωμοσώματος Υ: Γιατί η απώλειά του μειώνει τη ζωή των ανδρών

13:57LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Εύα Αντωνοπούλου

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και χτύπησε του κεφάλι του», λέει ο πατέρας του 7χρονου

13:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026 – Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του πραγματικού «Χάνιμπαλ»: Ο «Μπομπ» άκουγε κλασική μουσική, έπαιζε σκάκι και σκότωνε

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Η ξανθιά καλλονή «στρατιώτης» που έγινε viral - Πώς ένα προφίλ τεχνητής νοημοσύνης εξαπάτησε χιλιάδες χρήστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Αυτή είναι η 24χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - «Ο ένας χτύπησε τον άλλον», είπε o δράστης

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

13:57LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Εύα Αντωνοπούλου

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ αρχίζουν και χάνουν τον έλεγχο του πολέμου του Ιράν

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του πραγματικού «Χάνιμπαλ»: Ο «Μπομπ» άκουγε κλασική μουσική, έπαιζε σκάκι και σκότωνε

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον αθλητισμό: Νεκρός στα 27 του Ολυμπιονίκης του διάθλου

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και χτύπησε του κεφάλι του», λέει ο πατέρας του 7χρονου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ