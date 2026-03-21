Βέροια: «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και χτύπησε του κεφάλι του», λέει ο πατέρας του 7χρονου

Ένα επτάχρονο αγόρι από τη Βέροια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν έπεσε και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το παιδί, ενώ έπαιζε κρυφτό με τον αδερφό του και έναν φίλο τους σε χώρο κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά στη Βέροια, απομακρύνθηκε για να τους βρει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε τσιμεντένια επιφάνεια, αφού σκοντάφτοντας σε κλαδί ή ξύλο, έχασε την ισορροπία του.

«Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει, κάπου σε ένα σημείο σκόνταψε έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Εκείνη την ώρα ήταν μόνος του, ξεκίνησαν να παίζουν με τον αδερφό του και έναν φίλο του κρυφτό, κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και πήγε το παιδί να τους ψάξει. Βράδυ ήταν σκοτάδι είχε, εκεί που πήγε να τους ψάξει σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο», ανέφερε ο πατέρας του 7χρονου στο Thestival.

«Τώρα είναι κρίσιμα, το παιδάκι είναι στην Εντατική, το παιδί το βρήκε ένα άλλο παιδάκι άσχετο και μετά πήγαν και οι γονείς αυτού του παιδιού και το βρήκαν» πρόσθεσε ο ίδιος.

Αρχικά, το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του. Εξαιτίας των βαριών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Μετά τη χειρουργική φροντίδα, το παιδί μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 7χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής σε πρανές μεταξύ της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής και του παρακείμενου πάρκου από έναν διερχόμενο πολίτη. Η μητέρα του βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και ενημερώθηκε αμέσως, ενώ ακολούθησε άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με δηλώσεις του πατέρα του παιδιού, το παιδί βρέθηκε αρχικά από ένα ξένο παιδί, ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι γονείς του.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του 7χρονου, που δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.