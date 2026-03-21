Θλίψη στο Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 45χρονος πατέρας δύο παιδιών
Μία ημέρα πριν το τροχαίο ορκίστηκε φαντάρος ο γιος του
Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία του Ρεθύμνου ο θάνατος 45χρονου σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (21/3) στους Αρμενούς, στη διακλάδωση προς Αμπελάκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας -με καταγωγή από την Αλβανία - ήταν πατέρας δύο παιδιών και ζούσε στο Ρέθυμνο τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ εργαζόταν στον οικοδομικό κλάδο.
Την Παρασκευή 20/3 είχε δει τον γιο του να ορκίζεται φαντάρος.
Η είδηση θανάτού του «βύθισε» στη θλίψη το Ρέθυμνο. Όσοι τον γνώριζαν έκαναν λόγο για έναν εργατικό άνθρωπο και καλό οικογενειάρχη.
