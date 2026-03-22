Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην περιφερειακή Ισθμού - Επιδαύρου

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου στην Π.Ε.Ο Ισθμού – Επιδαύρου έξω από την Κόρινθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οδηγός ΙΧ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, «καρφώθηκε» με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα φωτεινού σηματοδότη την οποία και ξήλωσε.



Στη συνέχεια μάλιστα, κατέληξε στον αρχαιολογικό χώρο των Κεγχρεών με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και να εγκλωβιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχείρησε με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.





Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.