Σοβαρό τροχαίο στις Σέρρες: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει νεαρός οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/3) στις Σέρρες, στην έξοδο του Λευκώνα πριν τη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, με έναν τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο νεαρός δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, καθώς η σύγκρουση ήταν σφροδρότατη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο του νεαρού οδηγού που κατευθυνόταν προς Θεσσαλονίκη, υπό από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βγήκε της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε κολώνα οδοφωτισμού.

Άνδρες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

