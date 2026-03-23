Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», λέει ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη

Snapshot Ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη ζητά δικαιοσύνη και εκφράζει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.

Κατατέθηκαν στοιχεία και έγιναν αιτήματα στην ανάκριση, ενώ διορίστηκε τεχνικός σύμβουλος και ιατροδικαστής από την πλευρά της οικογένειας.

Ζητείται η διαλεύκανση των συνθηκών της δολοφονίας και των γεγονότων μετά από αυτήν, με αιτήσεις για περαιτέρω διώξεις.

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά το βράδυ της 12ης Μαρτίου.

Φτάνοντας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο πατέρας του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε «πολύ δύσκολες» τις στιγμές που περνάει η οικογένειά του, υπογραμμίζοντας ότι έχει «εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

«Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου, τίποτα άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Βρεθήκαμε στην ανακρίτρια, καταθέσαμε τα στοιχεία που είχαμε μέχρι στιγμής στη δικογραφία, κάναμε διάφορα αιτήματα, διορίσαμε τεχνικό σύμβουλο, ιατροδικαστή πραγματογνώμονα, και από εκεί και πέρα τώρα ανοίγει η δικογραφία, τώρα ανοίγει η ανάκριση, θα δείτε αρκετά στοιχεία στην πορεία», υπογράμμισε αρχικά στις δηλώσεις του ο δικηγόρος του πατέρα του Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν στοιχεία που τον οδηγούν σε αμφιβολίες για το αν ο 23χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του Κλεομένη, λέει όλη την αλήθεια και ότι «μπορεί να υπήρξε και θύμα και ο ίδιος» ο κ. Αλεξανδρής τόνισε πως «ξέρετε, ένα θύμα μιας επιθέσεως δεν πετάει το μαχαίρι της δολοφονίας. Πού είναι αλήθεια το μαχαίρι, γιατί το πέταξε; Δεν τρέχει σε έναν σύνδεσμο, πάει στο νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Αλεξανδρής λέγοντας πως «η συμπεριφορά αυτή (σ.σ.: του 23χρονου) μάλλον κάτι άλλο δείχνει».

Σε ερώτηση για το αν στοιχειοθετείται η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης βλάβης την οποία αντιμετωπίζει ο φίλος του Κλεομένη, ο κ. Αλεξανδρής τόνισε πως δεν τον εκπροσωπεί ο ίδιος και συνεπώς δεν μπορεί να απαντήσει πάνω σε αυτο. “Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν πρώτον οι συνθήκες της δολοφονίας και δεύτερον το μετά της δολοφονίας, γιατί κάναμε αίτημα στην ανακρίτρια να ασκηθούν διώξεις και για άλλα αδικήματα”, υπογράμμισε ο κ. Αλεξανδρής.

«Κάναμε αίτηση τεχνικού συμβούλου εκ μέρους του πατέρα. Θέλουμε να πάρουμε όλη την δικογραφία εκεί που εμπίπτουν όλες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις όπως και οποιοδήποτε υλικό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την πορεία της υπόθεσης. Να δούμε αν υπάρχει κάποια όντως σκοπούμενη σωματική βλάβη και αν τελικά ο θύτης όπως ισχυρίζεται ο ίδιος είναι το θύμα» ανέφερε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης που ορίστηκε ως τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του πατέρα του Κλεομένη.

Για το αν έχει κάτι στα χέρια του που να αμφισβητεί αυτό που λέει ο κατηγορούμενος ανέφερε πως: «Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Πρέπει να πάρουμε αντίγραφο όλης της δικογραφίας».

