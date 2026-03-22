Καλαμαριά: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου - «Κλειδί» οι τηλεφωνικές κλήσεις

Snapshot Οι τηλεφωνικές κλήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου τη μοιραία νύχτα βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Η προσαγωγή ατόμου που συνδέεται με σύνδεσμο οπαδών του Άρη ενισχύει το σενάριο οπαδικής βίας και πιθανής εμπλοκής άλλων προσώπων.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι ενήργησε αμυντικά μετά από επίθεση, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει δύο μαχαιριές στο θύμα.

Οι Αρχές εξετάζουν και παλαιότερα περιστατικά βίας για να διαπιστώσουν αν σχετίζονται με το φονικό συμβάν. Snapshot powered by AI

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς νέα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ρίχνουν φως στον ρόλο εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Real, οι κλήσεις από και προς το κινητό του 23χρονου κατηγορούμενου τη μοιραία νύχτα αποκαλύπτουν επαφές που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ καταθέσεις και νέα δεδομένα φαίνεται να «ξεκλειδώνουν» πτυχές της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε 23χρονο σε πιλοτή πολυκατοικίας. Κατά τη συμπλοκή, ο τελευταίος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 20χρονο, ο οποίος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.

Η πρόσφατη προσαγωγή ατόμου που φέρεται να συνδέεται με σύνδεσμο οπαδών του Άρη ενισχύει το σενάριο της οπαδικής βίας, ενώ εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να βοήθησε τον 23χρονο να διαφύγει από το σημείο.

Eurokinissi Sports

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν συνομιλίες που ήρθαν στο φως μεταξύ του κατηγορούμενου και φίλων του, λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, στις οποίες καταγράφονται προκλητικές και ακραίες εκφράσεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως το μαχαίρι που χρησιμοποίησε το έφερε για επαγγελματικούς λόγους. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές, σε θώρακα και πλάτη.

Eurokinissi Sports

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και παλαιότερα περιστατικά, όπως επιθέσεις σε επιχείρηση που σχετίζεται με τον 23χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται με το αιματηρό συμβάν.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να εστιάζουν τόσο στην ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων όσο και στα κίνητρα πίσω από τη φονική συμπλοκή, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την έξαρση της οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη.

