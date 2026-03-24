Ρέθυμνο: Απείλησε τη γυναίκα του με μαχαίρι και παρενέβη ο ανήλικος γιος τους

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα σε χωριό του Μυλοποτάμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive.gr, ένας 62χρονος άνδρας φέρεται να απείλησε και να εξύβρισε την 50χρονη σύζυγό του. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, άρπαξε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

Τη στιγμή εκείνη, ο μόλις 14 ετών γιος τους παρενέβη για να προστατεύσει τη μητέρα του. Ο ανήλικος ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 62χρονου, ενώ η γυναίκα ζήτησε την ενεργοποίηση του panic button.

