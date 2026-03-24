Ηράκλειο: Νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας - Τρεις συλλήψεις

Σε συνολικά τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο το απόγευμα της Δευτέρας (23/3).

Όπως αναφέρει το patris.gr, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη το πρώην ζευγάρι. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στους αστυνομικούς 50χρονη γυναίκα ο πρώην σύντροφός της μετέβη στο σπίτι της παρά την απόφαση δικαστηρίου να μην την πλησιάζει στα 50 μέτρα και την ξυλοκόπησε με χέρια και με πόδια σε όλο της το σώμα.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο για το συμβάν εκτός από τον άνδρα συνέλαβαν και την γυναίκα καθώς ο 53χρονος δήλωσε ότι του επιτέθηκε πρώτα η 50χρονη.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 30χρονο μετά από καταγγελία σε βάρος του από την 29χρονο πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς ο 30χρονος την κλωτσούσε ενώ έχασε την ισορροπία της και τραυματίστηκε στο δεξί χέρι.

Και οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

