Πάτρα: 16χρονος γρονθοκόπησε μαθητή της Γ΄Δημοτικού επειδή του πείραζε την αδερφή

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας ανηλίκων έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα τέτοιων συμβάντων, αυτή τη φορά στην Πάτρα με «πρωταγωνιστή» έναν 17χρονο, ο οποίος γρονθοκόπησε έναν 8χρονο μαθητή...

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου όταν ο 16χρονος πλησίασε τον μαθητή της Γ΄Δημοτικού και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, όπως αναφέρει το Tempo24.gr.

Αφορμή για την βίαια επίθεση απέναντι στον κατά 8χρονια μικρότερό του αποτέλεσε το γεγονός πως ο 8χρονος - σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστηρίζει ο 16χρονος - «πείραζε και έπαιρνε πράγματα της μικρής αδελφής του». Μάλιστα ο 16χρονος είχε στην κατοχή του και μαχαίρι όπως προέκυψε από την έρευνα των Αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο.

Ο ανήλικος που συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, φέρεται να δικαιολόγησε την υπάρξη του μαχαιριού, επικαλούμενος «λόγους ασφαλείας». Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρα, θα οδηγηθεί σήμερα Τρίτη 24/03/2026, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

