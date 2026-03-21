Βέροια: Αυτή είναι η 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια - «Ο ένας χτύπησε τον άλλον», είπε ο δράστης

Η 24χρονη βρέθηκε αναίσθητη στην πυλωτή πολυκατοικίας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από σοβαρό ξυλοδαρμό.
  • Ο 20χρονος δράστης, γιος πρώην στελέχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του.
  • Η 24χρονη και ο 20χρονος ήταν φίλοι και είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν πριν ξεσπάσει ο καβγάς.
  • Η σύγκρουση ξεκίνησε με λογομαχία και κλιμακώθηκε σε βίαιη επίθεση με κλωτσιές και γροθιές.
Ο 20χρονος, που συνελήφθη για τον σοβαρό ξυλοδαρμό 24χρονης στη Βέροια είναι γιος πρώην στελέχους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νεαρός ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι ο καυγάς ξέφυγε και οδήγησε στην άγρια επίθεση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη και ο 20χρονος διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν το βράδυ της Τετάρτης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένας έντονος καβγάς ξέσπασε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν σωματικές αντιπαραθέσεις. Ο δράστης περιέγραψε πως αρχικά λογομάχησαν και αλληλοσπρώχνονταν, αλλά στη συνέχεια ο καβγάς κλιμακώθηκε σε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές.

Ο νεαρός παραδόθηκε και παραδέχθηκε ότι είναι υπεύθυνος για τον ξυλοδαρμό, αφήνοντας την 24χρονη αναίσθητη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με το Star, ο νεαρός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα. Ο ίδιος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως είναι ο άνθρωπος που γρονθοκόπησε άγρια την 24χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη.

«Περπατούσαμε δίπλα-δίπλα στους δρόμους της πόλης. Ξαφνικά λογοφέραμε και άρχισε να με σπρώχνει. Την έσπρωξα κι εγώ και, χωρίς να το καταλάβω, ξεκινήσαμε να χτυπάμε ο ένας τον άλλον», είπε.

«Είναι 20 χρονών, είναι λογικό να τα έχει χαμένα γιατί δεν ήξερε την εξέλιξη αυτής της αψιμαχίας. Είναι μικρό παιδί. Του επιτέθηκε, φοβήθηκε, αντέδρασε. Ήταν μη ορθή εκτίμηση της διαφοράς της μυϊκής δύναμης», δήλωσε στο Star ο δικηγόρος του, Γιάννης Ακριβόπουλος.

