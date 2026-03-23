Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - 17χρονος χτύπησε 16χρονο στο κεφάλι και συνελήφθη

Ακόμη ένα περιστατικό βίας με «πρωταγωνιστές» ανήλικους δράστες σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Πάτρα το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ένας 17χρονος προσέγγισε 16χρονο μαθητή σε πλατεία στην Πάτρα και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με γροθιά στο κεφάλι.

Ο 17χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον πατέρα του 17χρονου για παραμέληση της εποπτείας του και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η

Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.