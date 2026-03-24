Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου στην Πάτρα προκαλώντας τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στη θέση «Τσαούση».

Σύμφωνα με το tempo24.gr το αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε δένδρα. Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με τον οδηγό του να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Διαβάστε επίσης