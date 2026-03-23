Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα, το απόγευμα της Δευτέρας (23/3) στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Σόλωνος, όταν αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες «καρφώθηκε» σε καφετέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, υπάρχει ένας τραυματίας διανομέας, ενώ ο οδηγός του ΙΧ είναι καλά στην υγεία του.

Διαβάστε επίσης