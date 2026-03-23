Ρέθυμνο: Οδηγός οχήματος παρέσυρε 3χρονο παιδί
Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα - Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Σπήλι Ρεθύμνου, όταν όχημα παρέσυρε ένα τρίχρονο παιδί.
Σύμφωνα με το patris.gr, το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες άνοιξε την πόρτα και βγήκε στο δρόμο. Διερχόμενος οδηγός δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημα και το παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου ο οποίος αφέθηκε λίγη ώρα αργότερα με εντολή εισαγγελέα.
