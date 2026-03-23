Τροχαίο ατύχημα στις Σέρρες: Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραπόταμο Κρουσοβίτη -Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου στο Σιδηρόκαστο Σερρών, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον παραπόταμο Κρουσοβίτη.

Άνδρες της πυροσβεστικής έστησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη έχοντας τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ένα ενδεχόμενο που εξετάζει η Αστυνομία είναι να ενεπλάκη στο τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο μετά να έφυγε από το σημείο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.