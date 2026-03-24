Πρώτα τράκαραν και μετά «πιάστηκαν» στα χέρια: Σοβαρός διαπληκτισμός έπειτα από παράσυρση πεζού

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου, όταν ένας 46χρονος οδηγός παρέσυρε στην περιοχή της Ακροπόλεως επί της οδού Καλησπέρη, ένας 29χρονο τραυματίζοντάς τον.

Ωστόσο, σύμφωνα με μάρτυρες της παράσυρσης το συμβάν δεν έληξε εκεί, καθώς ο 29χρονος που παρασύρθηκε, σε συναισθηματικά φορτισμένη κατάσταση «ζήτησε τα ρέστα» από τον οδηγό που τον παρέσυρε, εξυβρίζοντάς αλλά και απειλώντας τον 46χρονο.

Τότε τα πράγματα ξέφυγαν με τον 46χρονο να απαντά στις απειλές του 29χρονου με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι αστυνομικές αρχές και να συλλάβουν αμφότερους. Ο 46χρονος οδηγός συνελήφθη άμεσα από τις αρχές για πρόκληση σωματικής βλάβης ενώ το θύμα, ηλικίας 29 ετών, αρχικά συνελήφθη για εξύβριση και απειλή, ωστόσο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

