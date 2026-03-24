Θλίψη στον εικαστικό και ακαδημαϊκό κόσμο: Πέθανε ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών πήγε στη Γαλλία, όπου έλαβε, μεταξύ άλλων, πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας (Licence ès Lettres) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους και πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης (Licence ès Lettres en Archéologie et Histoire del' Art) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης IV. Υπήρξε επίσης απόφοιτος Μουσειολογίας της Σχολής του Λούβρου και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε τελέσει εθνικός επίτροπος της Ελλάδας στη Biennale της Βενετίας το 1980 και το 1988, στη Biennale του Παρισιού το 1982 και της Αλεξάνδρειας το 1998. Είχε οργανώσει πολλές εκθέσεις σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα και στη Γαλλία και είχε δημοσιεύσει αναλύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και σε συλλογικές εκδόσεις.

Πληροφορούμενη την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, εξέχοντος δασκάλου και ιστορικού της Τέχνης, με πολλαπλό αποτύπωμα στα εικαστικά μας πράγματα. Με στέρεες και πολύπλευρες σπουδές στη Γαλλία και την Ελλάδα, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης θεράπευσε με αφοσίωση το αντικείμενό του, τόσο με την πολύχρονη και εμπνευσμένη διδασκαλία του στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσο και με το ερευνητικό και το εκδοτικό του έργο, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες συμβολές και αυτοτελείς δημοσιεύσεις.

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης υπηρέτησε πολλαπλά τη νεοελληνική τέχνη ως μελετητής, ως δημιουργός, ως επιμελητής. Αναδείχθηκε και ανέλαβε πολύ σημαντικές θέσεις διατελώντας εθνικός επίτροπος της Ελλάδας σε πλείστες διεθνείς εκθέσεις και, επί πολλά έτη πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Τέχνης. Με τη σεμνή αλλά επιβλητική παρουσία του στην καλλιτεχνική σκηνή, υπήρξε αφοσιωμένος και παθιασμένος ιστορικός της Τέχνης. Συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στην ανάδειξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής Τέχνης.

Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του, τους αμέτρητους μαθητές και φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Τη βαθιά του θλίψη εκφράζει επίσης το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου υπήρξε ομότιμος καθηγητής.

«Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης διήνυσε μια μακρά και δημιουργική πορεία, με αδιάλειπτη προσήλωση στην έρευνα, τη συγγραφή και την προαγωγή της τέχνης. Υπηρέτησε επί σειρά ετών το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του επιστημονικού και καλλιτεχνικού του προσανατολισμού, καθώς και στη διδασκαλία και καθοδήγηση γενεών φοιτητών. Υπηρέτησε την Ιστορία της Τέχνης με συνέπεια, προσφέροντας τα μέγιστα στην επιστήμη, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τη χώρα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα. Το συγγραφικό και επιμελητικό του έργο αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό για το Τμήμα μας, καθώς και για την ευρύτερη ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική κοινότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος, θα τελεστεί στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα αποχαιρετισμού του Α΄ Νεκροταφείου από τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων