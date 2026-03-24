Θλίψη στον εικαστικό και ακαδημαϊκό κόσμο: Πέθανε ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος, θα τελεστεί στην Αθήνα το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών πήγε στη Γαλλία, όπου έλαβε, μεταξύ άλλων, πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας (Licence ès Lettres) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με υποτροφία του Γαλλικού Κράτους και πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης (Licence ès Lettres en Archéologie et Histoire del' Art) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης IV. Υπήρξε επίσης απόφοιτος Μουσειολογίας της Σχολής του Λούβρου και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε τελέσει εθνικός επίτροπος της Ελλάδας στη Biennale της Βενετίας το 1980 και το 1988, στη Biennale του Παρισιού το 1982 και της Αλεξάνδρειας το 1998. Είχε οργανώσει πολλές εκθέσεις σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα και στη Γαλλία και είχε δημοσιεύσει αναλύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και σε συλλογικές εκδόσεις.

Πληροφορούμενη την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, εξέχοντος δασκάλου και ιστορικού της Τέχνης, με πολλαπλό αποτύπωμα στα εικαστικά μας πράγματα. Με στέρεες και πολύπλευρες σπουδές στη Γαλλία και την Ελλάδα, ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης θεράπευσε με αφοσίωση το αντικείμενό του, τόσο με την πολύχρονη και εμπνευσμένη διδασκαλία του στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσο και με το ερευνητικό και το εκδοτικό του έργο, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες συμβολές και αυτοτελείς δημοσιεύσεις.

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης υπηρέτησε πολλαπλά τη νεοελληνική τέχνη ως μελετητής, ως δημιουργός, ως επιμελητής. Αναδείχθηκε και ανέλαβε πολύ σημαντικές θέσεις διατελώντας εθνικός επίτροπος της Ελλάδας σε πλείστες διεθνείς εκθέσεις και, επί πολλά έτη πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Τέχνης. Με τη σεμνή αλλά επιβλητική παρουσία του στην καλλιτεχνική σκηνή, υπήρξε αφοσιωμένος και παθιασμένος ιστορικός της Τέχνης. Συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες στην ανάδειξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής Τέχνης.

Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του, τους αμέτρητους μαθητές και φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Τη βαθιά του θλίψη εκφράζει επίσης το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου υπήρξε ομότιμος καθηγητής.

«Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης διήνυσε μια μακρά και δημιουργική πορεία, με αδιάλειπτη προσήλωση στην έρευνα, τη συγγραφή και την προαγωγή της τέχνης. Υπηρέτησε επί σειρά ετών το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του επιστημονικού και καλλιτεχνικού του προσανατολισμού, καθώς και στη διδασκαλία και καθοδήγηση γενεών φοιτητών. Υπηρέτησε την Ιστορία της Τέχνης με συνέπεια, προσφέροντας τα μέγιστα στην επιστήμη, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τη χώρα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα. Το συγγραφικό και επιμελητικό του έργο αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό για το Τμήμα μας, καθώς και για την ευρύτερη ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική κοινότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος, θα τελεστεί στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα αποχαιρετισμού του Α΄ Νεκροταφείου από τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι η μεγάλη, κρυφή, «προίκα» της πόλης, της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας

14:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταγγελίες Βάρρα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήθελαν τους ελέγχους» – Τι κατέθεσε για επιδοτήσεις, παρεμβάσεις και κλίμα φόβου

14:55ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Το βίντεο - αφιέρωμα της ΕΡΤ για την Εθνική Επέτειο

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση της Αττικής με ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης νερού

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον εικαστικό και ακαδημαϊκό κόσμο: Πέθανε ο ιστορικός τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Please: To blueprint της σύγχρονης pop

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου το 1821 - Η αναλυτική έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σάλος για γκαλερί με «έργα τέχνης» που απεικονίζουν Εβραίους να τρώνε μωρά

14:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Dark Side of the Moon»: Σαν σήμερα κυκλοφορεί το άλμπουμ-φαινόμενο των Pink Floyd

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μαθητής Γυμνασίου κυκλοφορούσε με σουγιά 18 εκατοστών - Συνελήφθη και η μητέρα του

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο καιρός της 25ης Μαρτίου: «Οι τυχεροί και οι άτυχοι της παρέλασης» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Συγκινεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε, δυόμιση χρόνια από τον θάνατό του

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: 16χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας και του χάραξαν το πρόσωπο με φαλτσέτα - «Φοβάται», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία– 56 εκατ. ευρώ για τη συγκράτηση των τιμών στα εισιτήρια

13:47ΕΛΛΑΔΑ

ERT News Radio 105,8: Τιμά την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου με ειδικό επταήμερο αφιέρωμα

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος

13:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρεμιέρα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στα play offs - Όλο το πρόγραμμα

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο υπουργός Ενέργειας λέει ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας μπορούν να ανοικοδομηθούν γρήγορα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Συγκινεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε, δυόμιση χρόνια από τον θάνατό του

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: 16χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας και του χάραξαν το πρόσωπο με φαλτσέτα - «Φοβάται», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

12:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μην αναζητήσετε ποτέ αυτές τις 6 λέξεις στην Google, κίνδυνος να σας χακάρουν

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

13:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρεμιέρα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στα play offs - Όλο το πρόγραμμα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

12:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρειος Πάγος για δίκη Τεμπών: Αγανακτισμένοι απειλούν τη ζωή δικαστών, κάποιοι είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση - Οι εξηγήσεις για την αίθουσα

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου το 1821 - Η αναλυτική έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ