Στρατεύσιμοι κλάσης 2030: Έως 30 Απριλίου η προθεσμία για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Υπενθύμιση απευθύνουν οι αρμόδιες αρχές προς τους στρατεύσιμους της κλάσης 2030 (γεννηθέντες το 2009), καθώς η προθεσμία για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) εκπνέει στις 30 Απριλίου 2026.

Όπως επισημαίνεται, η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στην κατηγορία «Στράτευση», στην υποκατηγορία «Απογραφή» και στη συνέχεια να επιλέξουν την υπηρεσία «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων».

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης του ΔΑ με φυσική παρουσία σε Στρατολογικές Υπηρεσίες ή σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για όσους διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω των κατά τόπους ελληνικών προξενικών αρχών.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο της στρατολογίας. www.stratologia.gr