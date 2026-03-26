Κρήτη: Ο παλιός τηλεφωνικός θάλαμος που αντί για κέρματα «δέχεται» βιβλία
Μια ιδιαίτερη εικόνα αντικρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στην Παλαιόχωρα Χανίων, αφού ένας τηλεφωνικός θάλαμος που ήταν παραιτημένος, μετατράπηκε σε μια πρωτοποριακή ιδέα.
Συγκεκριμένα, ο τηλεφωνικό θάλαμος ο oποίος βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο, έχει μεταμορφωθεί σε μια υπαίθρια δανειστική βιβλιοθήκη για όποιον επιθυμεί να διαβάσει. Η ιδέα είναι και πρωτότυπη και πιο χρήσιμη, σε σχέση με άλλους τηλεφωνικούς θαλάμου οι οποίοι πλέον έχουν απομακρυνθεί αφού δεν χρησιμεύουν κάπου.
