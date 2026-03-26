Πιτόγυρο «χρυσάφι» στη Σούδα: Οι Αμερικανοί του Gerald R. Ford πλήρωσαν 17 ευρώ την πίτα
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, βρέθηκε στα Χανιά και οι ναύτες του δοκίμασαν πιτόγυρο το οποίο εκτοξεύθηκε στα 17 ευρώ.
Μια ιδιαίτερη είδηση έρχεται από τον κόλπο της Σούδας, όπου το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford βρίσκεται αγκυροβολημένο. Παρά τις έκτακτες συνθήκες και το περιορισμένο χρονικό διάστημα παραμονής του «θηρίου» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, οι χιλιάδες ναύτες του δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν το παραδοσιακό ελληνικό πιτόγυρο, το οποίο όμως προσφέρθηκε στην τσουχτερή τιμή των 17 ευρώ.
