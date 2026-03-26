Σαλαμίνα: Τέσσερις συλλήψεις για απόρριψη στερεών αποβλήτων

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές στη Σαλαμίνα, κατηγορούμενα για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χώρο που δεν είναι αδειοδοτημένος για τέτοιου είδους χρήση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου και αφορούν άνδρες ηλικίας 28, 29, 43 και 56 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Δράσης της ΓΑΔΑ εντόπισαν τον 56χρονο να εκτελεί επαναλαμβανόμενα δρομολόγια με φορτηγό όχημα, πραγματοποιώντας συνολικά τέσσερις μεταφορές αποβλήτων. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.