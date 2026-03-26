Μάλγαρα: Βίντεο από τη φωτιά στα διόδια - Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε ξερά χόρτα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη κοντά στα διόδια Μαλγάρων.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε ξερά χόρτα ενώ λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας.
Σχόλια
